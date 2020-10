Le président américain Donald Trump, testé positif au Covid-19, présente des "symptômes légers" et garde "bon moral", a affirmé vendredi son chef de cabinet Mark Meadows.

"Il a non seulement bon moral mais il a aussi beaucoup d'énergie", a déclaré M. Meadows, se disant "optimiste" sur un "rétablissement rapide" du président de la première puissance mondiale.

M. Meadows, qui ne portait pas de masque lors de son échange avec les journalistes à l'extérieur de la Maison Blanche, a précisé avoir testé négatif.

Il a ajouté que plusieurs autres proches, dont Jared Kushner, gendre et conseiller du président, avaient eux aussi été testés négatifs, tout en disant s'attendre à d'autres cas positifs au sein de la Maison Blanche. Barron, le fils adolescent de Donald et Melania Trump, a également été testé négatif. La Première dame, testée positive, a dit se sentir "bien" et espère un "rétablissement rapide". "Merci pour l'amour que vous nous envoyez. J'ai des symptômes légers mais je me sens globalement bien. J'ai hâte d'un rétablissement rapide", a-t-elle écrit sur Twitter.

