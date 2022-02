Des dizaines de parachutistes américains sont arrivés ce mercredi à l'aéroport de Rzeszow, en Pologne, proche de la frontière urkrainienne.

Des dizaines de parachutistes américains sont arrivés ce mercredi à l'aéroport de Rzeszow, en Pologne, dans le cadre d'un déploiement de quelques milliers de soldats destiné à renforcer le flanc oriental de l'OTAN, à cause des tensions avec la Russie.

Des journalistes de l'AFP ont vu les soldats descendre d'un avion de transport militaire Boeing C-17 et monter dans des bus à l'aéroport, situé à environ 100 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Un autre groupe de soldats, une douzaine environ, est monté à bord de deux hélicoptères Black Hawk qui ont ensuite décollé. Deux hélicoptères Chinook ont également été aperçus en train d'atterrir. Des voitures blindées, des camions militaires, des conteneurs et des dizaines d'autres soldats ont été vus dans un camp installé dans et autour d'un centre de conférence en face du terminal de l'aéroport.

"Nous ne savons pas encore" combien de temps va durer cette mission, a déclaré à l'AFP un sergent qui tenait un poste de contrôle dans le camp, qui a requis l'anonymat.

L'aéroport fonctionne également comme un terminal civil régulier pour la région de Podkarpackie, avec des vols Ryanair vers Londres et Manchester mercredi.

4.700 soldats

Les États-Unis ont déclaré qu'ils prévoyaient de déployer temporairement un total d'environ 4.700 soldats supplémentaires en Pologne, membre de l'UE et de l'OTAN, en réponse au renforcement des troupes russes autour de l'Ukraine.

Les renforts porteront la présence militaire américaine en Pologne à environ 10.000 hommes. Le général commandant Chris Donahue a déclaré aux journalistes au début du déploiement que les troupes américaines "défendraient, si nécessaire, n'importe quelle partie de l'OTAN". "Ce déploiement est une mesure prudente pour prévenir collectivement tout objectif de guerre. Il est de nature défensive", a-t-il déclaré.

