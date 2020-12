Des parlementaires de la majorité soutenant le président argentin Alberto Fernandez ont proposé de rebaptiser une rue de Buenos Aires du nom de Diego Maradona, légende du football décédé il y a dix jours.

Les membres du Frente de Todos (FdT, Front de tous) siégeant au parlement de la ville de Buenos Aires suggèrent de rebaptiser du nom du footballeur une partie de la rue qui mène au stade de l'équipe d'Argentinos Juniors, lui-même rebaptisé stade Maradona en 2004.

C'est dans ce club que le "Pibe de Oro" (le gamin en or) a débuté sa carrière à l'âge de 15 ans, avant de rejoindre au bout de cinq ans l'équipe de Boca Juniors.

La proposition parlementaire prévoit également de créer un "circuit touristique, sportif et culturel" dans ce quartier d'une trentaine de blocs, afin de rendre un "hommage permanent dans le lieu qui a vu naître Maradona en tant que footballeur", selon un communiqué.

"Rien n'égalera jamais toute la joie et le bonhneur que Maradona a donné aux Argentins, mais nous pensons que ce circuit culturel et sportif serait essentiel pour continuer à le maintenir vivant maintenant et pour toujours", a déclaré le parlementaire Claudio Morresi, à l'origine de cette initiative.

M. Morresi, ministre des Sports pendant la présidence de Nestor puis de Cristina Kirchner (2003-2015), a expliqué que son mouvement, dans l'opposition au Parlement de Buenos Aires, se faisait ainsi l'écho d'une demande formulée par l'équipe d'Argentinos Juniors.

L'alliance de partis libéraux et de droite "Cambiemos" (Changeons) a la majorité au sein du gouvernement et du parlement du district fédéral de Buenos Aires, mais est dans l'opposition au parlement national.

