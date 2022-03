Des responsables du géant du nucléaire russe, Rosatom, sont arrivés vendredi à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, bombardée le 4 mars et occupée depuis par les Russes, se disant là pour vérifier le niveau de radiation, a indiqué samedi l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom.

Onze employés de Rosatom sont arrivés vendredi à la centrale - la plus grande d'Europe, sur le fleuve Dniepr - emmenés par des ingénieurs des centrales russes de Balakovo, sur la Volga, et de Rostov, sur le Don, a indiqué Energoatom sur la messagerie Telegram. Ces ingénieurs ont indiqué au personnel ukrainien avoir été envoyés pour "évaluer le niveau de radiation" et "aider à réparer la centrale", après les bombardements qu'elle a subis début mars, toujours selon Energoatom.

Mais le refus du personnel ukrainien de collaborer avec les Russes serait aussi une raison de leur venue, selon l'agence. L'un des Russes arrivés à la centrale avec les ingénieurs, qui s'est présenté comme le nouveau responsable de l'administration militaro-civile locale, a affirmé au personnel que la centrale était désormais considérée territoire russe et dépendante de l'agence russe Rosatom, a encore ajouté Energoatom.

Dans un communiqué séparé, Rosatom a confirmé l'envoi de spécialistes russes, mais a indiqué que le fonctionnement de la centrale de Zaporojie, comme celle de Tchernobyl également occupée par les Russes, restait assuré par le personnel ukrainien. Les spécialistes russes sont là pour "conseiller" les équipes ukrainiennes, a-t-il ajouté. Cela inclut "la restauration de l'alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl et le système de protection physique de la centrale de Zaporojie", a expliqué l'opérateur russe.

"Les activités visant à garantir la sûreté de l'exploitation des centrales nucléaires ukrainiennes sont menées en contact étroit avec la direction de l'AIEA", assure Rosatom.

Des chars russes avaient tiré le 4 mars sur la centrale de Zaporojie, provoquant un incendie et faisant craindre une catastrophe. Avec six réacteurs VVER-1000 de conception soviétique, la centrale, inaugurée en 1985, dispose d'une capacité totale de près de 6.000 mégawatts, assez pour fournir en électricité environ quatre millions de foyers.

En temps normal, le site produit un cinquième de l'électricité de l'Ukraine et près de la moitié de son énergie nucléaire.

