Des enfants belges de combattants de l'EI sont morts en Syrie

Depuis la chute de Baghouz, en Syrie, au moins deux enfants belges seraient morts et d'autres enfants ont été gravement blessés. Notamment une fillette qui a dû être amputée. En Belgique, leur famille se demande comment ses enfants vont survivre dans les camps kurdes ou les conditions de vie sont désastreuses. Elle presse le gouvernement pour aller les chercher au plus vite.

Child Focus aurait appris de deux familles qu'elles avaient perdu l'un de leurs enfants. Le premier est un petit garçon d'un an et demi, mort parce qu'il était sous-alimenté, et un autre qui a été signalé par l'intermédiaire de la famille du père et dont les raisons du décès ne sont pas précisées.

...