Début du deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un à Hanoï

Au Metropole Hotel, Trump et Kim ont échangé une poignée de main visiblement chaleureuse devant un parterre de photographes et journalistes, sur fond de rangée de drapeaux nord-coréens et américains. "Nous avons surmonté tous les obstacles, et nous voilà ici aujourd'hui", a introduit le dirigeant nord-coréen, qui avait déjà rencontré Trump en juin à Singapour.