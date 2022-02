Le Premier ministre britannique Boris Johnson a perdu jeudi quatre influents collaborateurs dans la foulée du scandale des fêtes à Downing Street sous confinement, affaiblissant encore davantage sa position.

Downing Street a annoncé dans un communiqué publié dans la soirée avoir accepté les démissions de Martin Reynolds, le secrétaire en chef de Boris Johnson qui avait envoyé un mail à une centaine de personnes pour les inviter à un pot en mai 2020, ainsi que celle de son chef de cabinet Dan Rosenfield, un an après son arrivée.

Le Premier ministre les a remerciés pour leur "importante contribution au gouvernement", notamment leur travail sur la pandémie et la reprise économique, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

"Ils resteront en place jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés", a-t-il ajouté.

L'annonce de ces départs avait été précédée dans la journée par ceux de Munira Mirza, responsable des politiques à Downing Street, et du chef de la communication Jack Doyle, qui aurait participé à une des fêtes incriminées.

Mme Mirza a reproché à Boris Johnson d'avoir lancé une accusation "trompeuse" contre le chef de l'opposition lorsqu'il se défendait au Parlement après la publication d'un rapport interne accablant sur ces rencontres à Downing Street, qui lui imputait des "erreurs de leadership".

Le Premier ministre avait accusé le chef du parti travailliste Keir Starmer d'avoir permis au pédophile Jimmy Savile, feu ex-star de la BBC, d'échapper à la justice quand il dirigeait le parquet britannique.

Le recours à cette accusation, répandue dans les milieux complotistes et d'extrême droite, a provoqué un tollé.

Keir Starmer a lui-même accusé Boris Johnson de répéter "les théories du complot de fascistes pour marquer des points politiques pour pas cher". "Il n'y avait aucune base raisonnable ou juste à cette assertion", a écrit Munira Mirza, responsable des politiques à Downing Street, dans sa lettre de démission publiée sur le site du magazine The Spectator. Il s'agissait d'une "référence partisane et déplacée à une affaire épouvantable d'abus sexuels sur des enfants", a-t-elle déclaré. Malgré son appel en ce sens, "vous n'avez pas présenté d'excuses pour l'impression trompeuse que vous avez donnée", a-t-elle poursuivi.

Ancienne membre du défunt Parti communiste révolutionnaire, Munira Mirza a travaillé avec Boris Johnson quand il était maire de Londres entre 2008 et 2016. Downing Street a confirmé son départ, de même que celui du directeur de la communication Jack Doyle.

Selon le tabloïd Daily Mail, il a dit à ses équipes qu'il avait toujours été dans son intention de partir deux ans après son arrivée à Downing Street en 2020, d'abord dans un rôle subalterne, et que sa vie familiale avait fortement souffert de ce scandale ces dernières semaines.

Downing Steet a souligné la "gratitude" de Boris Johnson à ces deux anciens conseillers pour leur "contribution au gouvernement".

