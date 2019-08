L'expert du Moyen-Orient Michel Duclos publie un essai, La Longue Nuit syrienne. Dix années dans les coulisses d'un naufrage absolu. Y aura-t-il même un vainqueur ?

Avec le talent d'un vrai narrateur tapi dans l'ombre des sommets internationaux, l'ancien ambassadeur de France en Syrie Michel Duclos, spécialiste du Moyen-Orient et analyste auprès de l'Institut Montaigne, nous fait pénétrer dans les arcanes de la diplomatie pour en dévoiler les sinuosités, les impasses, les frustrations et, parfois, les vanités. Le dossier syrien est pour lui un crève-coeur, un désastre qu'il a suivi pas à pas, car il y voit la double défaite de l'Occident et de la négociation multilatérale, une déflagration globale. Voici des extraits significatifs des conclusions de son dernier livre, La Longue Nuit syrienne. Dix années de diplomatie impuissante.

...