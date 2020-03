La Chine a indirectement accusé vendredi Donald Trump de "fuir ses responsabilités" après des propos du président américain estimant que le monde payait "le prix fort" pour la lenteur chinoise à communiquer sur le nouveau coronavirus.

L'épidémie de maladie Covid-19, partie de la ville chinoise de Wuhan (centre) en décembre, a désormais contaminé plus de 230.000 personnes dans 158 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP.

"Cela se serait beaucoup mieux passé si on avait su tout cela quelques mois plus tôt. Cela aurait pu être cantonné dans une région de Chine d'où c'est parti", avait déclaré jeudi Donald Trump. "Le monde paie le prix fort pour ce que (les Chinois) ont fait", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse, employant une nouvelle fois la formule controversée de "virus chinois".

Les autorités chinoises ont initialement été critiquées pour un manque de transparence et une lenteur à réagir face à la propagation de ce coronavirus alors inconnu. Mais la Chine a ensuite pris des mesures de confinement draconiennes et l'épidémie a connu un net ralentissement dans le pays, tout en se propageant dans le reste du monde. "Certaines personnes aux États-Unis tentent de salir le travail de la Chine contre l'épidémie et de fuir leurs responsabilités en les rejetant sur la Chine", a réagi Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Cette façon de faire fait fi des énormes sacrifices consentis par les Chinois afin de protéger la sécurité sanitaire", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse régulière.

Geng Shuang a assuré que les autorités chinoises avaient commencé dès le 3 janvier à informer les Etats-Unis de la situation épidémique et "maintenu une communication étroite" depuis lors. Le porte-parole a dénoncé une contradiction de Donald Trump, soulignant que le président américain avait à de nombreuses reprises salué la Chine pour sa transparence et ses informations.

Depuis quelques jours, le locataire de la Maison Blanche utilise toutefois de façon répétée l'expression "virus chinois" pour désigner le nouveau coronavirus. Beaucoup estiment qu'il emploie sciemment le terme afin de rejeter sur la Chine la responsabilité de la crise sanitaire aux Etats-Unis - où la maladie Covid-19 a déjà touché plus de 9.400 personnes dont 150 en sont mortes.

