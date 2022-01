L'opération militaire implique 6.000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers.

Les forces armées russes ont lancé mardi une nouvelle série de manoeuvres à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée, avec des exercices impliquant 6.000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers, selon les agences russes. Il s'agit d'une opération "interarmées" qui implique notamment "l'armée de l'air et l'antiaérien, des groupes de navires des flottes de la mer Noire et de la Caspienne", a dit le commandant des forces russes pour le Sud de la Russie, Alexandre Dvornikov.

Selon l'agence TASS, les exercices de l'armée de l'air impliquent 60 chasseurs et bombardiers dans quatre régions, notamment la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014 en représailles à une révolution pro-occidentale en Ukraine. Il s'agit notamment de coordonner l'action de la marine et de l'aviation lors de tirs de missiles.

Lire aussi : L'Ukraine au coeur de plusieurs mois de crise entre Russie et Occidentaux

Par ailleurs, quelque 6.000 hommes sont engagés dans des manoeuvres pour vérifier leur état de préparation au combat sur plusieurs bases dans plusieurs régions du Sud de la Russie.

L'annonce de ces exercices intervient quelques heures après que le Kremlin a dénoncé la mise en alerte de milliers de soldats américains en raison de la crise russo-occidentale sur l'Ukraine, y voyant une nouvelle "exacerbation de tensions" par Washington.

Les forces armées russes ont lancé mardi une nouvelle série de manoeuvres à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée, avec des exercices impliquant 6.000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers, selon les agences russes. Il s'agit d'une opération "interarmées" qui implique notamment "l'armée de l'air et l'antiaérien, des groupes de navires des flottes de la mer Noire et de la Caspienne", a dit le commandant des forces russes pour le Sud de la Russie, Alexandre Dvornikov.Selon l'agence TASS, les exercices de l'armée de l'air impliquent 60 chasseurs et bombardiers dans quatre régions, notamment la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014 en représailles à une révolution pro-occidentale en Ukraine. Il s'agit notamment de coordonner l'action de la marine et de l'aviation lors de tirs de missiles. Par ailleurs, quelque 6.000 hommes sont engagés dans des manoeuvres pour vérifier leur état de préparation au combat sur plusieurs bases dans plusieurs régions du Sud de la Russie. L'annonce de ces exercices intervient quelques heures après que le Kremlin a dénoncé la mise en alerte de milliers de soldats américains en raison de la crise russo-occidentale sur l'Ukraine, y voyant une nouvelle "exacerbation de tensions" par Washington.