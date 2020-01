Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a estimé vendredi qu'il n'y avait "aucune raison de ne pas croire" les informations de plusieurs pays occidentaux selon lesquelles le crash d'un Boeing ukrainien pouvait être dû à un tir accidentel de missile antiaérien iranien.

"Je n'entrerai pas dans les détails sur nos renseignements mais ce que je peux dire, c'est que nous n'avons aucune raison de ne pas croire les informations que nous avons vues de différentes capitales alliées de l'Otan", a déclaré M. Stoltenberg à Bruxelles.

Ces pays "ont exprimé leurs inquiétudes à propos d'informations selon lesquelles l'avion pourrait avoir été abattu par la défense antiaérienne iranienne", a-t-il poursuivi.

Londres et Ottawa affirment que le vol PS752 d'Ukraine Airlines International a sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. Les Pays-Bas ont aussi annoncé vendredi disposer d'informations en ce sens. Téhéran de son côté dément catégoriquement cette thèse.

Le chef de l'Otan a souligné la nécessité "d'une enquête approfondie et d'établir la totalité des faits", et l'importance d'"une pleine coopération de la part des Iraniens dans une telle enquête".

Il s'exprimait à son arrivée à une réunion extraordinaire des ministres européens des Affaires étrangères sur les crises au Moyen-Orient et en Libye.

La catastrophe, qui a entraîné la mort de 176 personnes --essentiellement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens--, est survenue mercredi, quelques heures après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.

Washington pense que l'avion a "probablement" été abattu par un missile iranien (Pompeo)

Les Etats-Unis pensent que le Boeing ukrainien qui s'est écrasé après son décollage de Téhéran a "probablement" été abattu par un missile iranien, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.

"Nous croyons qu'il est probable que cet avion ait été abattu par un missile iranien", a déclaré le secrétaire d'Etat lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, avant d'ajouter que les Etats-Unis allaient "laisser l'enquête se dérouler avant de tirer toute conclusion définitive".

D'autres pays aussi l'affirment

Le Canada et le Royaume-Uni affirment que le vol PS752 d'Ukraine Airlines International a sans doute été abattu par un missile iranien tandis que Téhéran a affirmé avec certitude que l'avion n'avait "pas été touché par un missile".

Les Pays-Bas ont eux- aussi annoncé vendredi disposer d'informations selon lesquelles un missile iranien est "probablement" à l'origine du crash mercredi d'un Boeing ukrainien près de Téhéran. "Sur la base des informations du MIVD (le service de sécurité et de renseignement militaire des Pays-Bas), nous pouvons affirmer qu'il est probable qu'un missile anti-aérien iranien a provoqué le crash de l'avion", a déclaré la ministre néerlandaise de la Défense, Ank Bijleveld, après un conseil des ministres. Mme Bijleveld n'a donné aucune précision sur la manière dont les Pays-Bas ont obtenu ces informations.

