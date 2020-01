Les cercueils des onze Ukrainiens morts dans l'avion civil abattu par erreur à Téhéran, dans un contexte de tensions exacerbées avec Washington, ont été rapatriés d'Iran à Kiev dimanche, enveloppés dans des drapeaux.

Le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Oleksiï Gontcharouk et d'autres dignitaires ont assisté à une cérémonie solennelle à l'aéroport Boryspil de la capitale ukrainienne. Sur des images diffusées en direct, l'on voit les cercueils des neuf membres de l'équipage et de deux passagers en train d'être transportés.

Des employés d'Ukraine International Airlines ont assisté à la cérémonie sur le tarmac, certains en larmes ou un bouquet de fleurs à la main.

Le Boeing 737 d'UIA s'est écrasé peu après le décollage de Téhéran en direction de Kiev le 8 janvier, entraînant la mort de l'ensemble des passagers et de l'équipage, 176 personnes en majorité irano-canadiennes.

La catastrophe du 737 d'UIA est survenue sur fond de graves tensions entre l'Iran et les Etats-Unis et peu après le tir de missiles iraniens sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.

Après deux jours de démentis, les forces armées iraniennes ont reconnu avoir abattu l'avion par "erreur".

