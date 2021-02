Vingt-six pour cent des vaccins contre le Covid-19 distribués dans le monde sont livrés aux Etats-Unis, indique mardi la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (IFPMA) sur la base des données de la plateforme Airfinity. Son directeur général, Thomas Cueni, indique également que les livraisons s'accélèrent de semaine en semaine.

La Chine (14,7% des doses mondiales) est le deuxième réceptionnaire derrière les Etats-Unis et précède l'Union européenne (12,6 %).

L'Indonésie et le Royaume-Uni, avec 5,8% chacun, complètent le top cinq.

Du 15 au 22 février, plus de 82 millions de doses du sérum développé par Pfizer/BioNTech ont été livrées dans le monde, soit une augmentation de 4% par rapport à la semaine précédente.

Suivent dans l'ordre la société chinoise Sinovac avec 74,4 millions de doses (+46%), AstraZeneca avec 55 millions (+22%) et Moderna avec un peu moins de 50 millions (+10%).

Avec 8,3 millions de doses fournies, le vaccin chinois de Sinopharm est en nette augmentation de 286%.

