Le taux d'incidence mesurant le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants en Allemagne a atteint ce lundi 1.543 sur les sept derniers jours, un niveau record depuis le début de la pandémie.

Le taux d'incidence mesurant le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants en Allemagne a atteint ce lundi 1.543 sur les sept derniers jours, un niveau record depuis le début de la pandémie dans le pays, ressort-il des chiffres de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). La semaine dernière, il s'établissait à 1.259,2.

Alors que l'Allemagne prévoit d'assouplir nombre de restrictions à partir du 20 mars, 92.378 nouvelles infections par le Sars-Cov-2 ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, contre 78.428 la semaine précédente. Dix-neuf décès liés au Covid-19 ont par ailleurs été enregistrés par les autorités allemandes.

"Situation critique"

Ce vendredi déjà, le ministre de la Santé allemand mettait en garde sur la "situation critique". "Je lis souvent que le variant Omicron est un variant moins virulent. Ce n'est que partiellement vrai. L'Allemagne se trouve dans une situation critique", avait résumé Karl Lauterbach, qui craint en particulier l'engorgement des services de soins intensifs et la multiplication de cas de Covid long.

La situation se dégrade en particulier à cause de la propagation du sous-variant BA.2, particulièrement contagieux, qui représente actuellement en Allemagne environ 38% des nouvelles infections, selon Lothar Wieler, directeur de l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Malgré les restrictions actuelles et le port du masque obligatoire, "sans une vaccination obligatoire générale, nous ne pourrons pas maîtriser la pandémie à l'automne", a souligné M. Lauterbach.

La Chine reconfine

Confrontée à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine a dû se résoudre vendredi à confiner la grande ville de Changchun, dans le nord-est du pays.

Dans cette ville de neuf millions d'habitants, seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours, pour assurer le ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population.

Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi'an (nord) et de ses 13 millions d'habitants à la fin de l'année dernière.

