Les Etats-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron, ont enregistré un record mondial de plus d'un million de cas lundi, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

Le pays a enregistré un pic avec 1.080.211 nouveaux cas sur la journée du 3 janvier.

Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, avait déclaré dimanche que la hausse du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis suivait une courbe "presque verticale". Omicron est désormais le variant dominant aux Etats-Unis et représentait environ 59% des nouveaux cas sur la semaine qui s'est achevée au 25 décembre, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Anthony Fauci a dit espérer que la vague actuelle atteindrait son pic "après quelques semaines" avant de s'inverser, comme cela s'est passé en Afrique du Sud.

Les taux de décès et d'hospitalisation aux États-Unis ont été beaucoup plus faibles ces dernières semaines que lors des précédentes poussées de Covid. Le nombre de décès enregistrés a diminué de 10% d'une semaine sur l'autre avec 9.382 morts ces sept derniers jours.

Le pays a enregistré 3,4 millions de cas ces sept derniers jours, soit une moyenne de 486.000 par jour avec un pic le 3 janvier, selon les données de l'Université Johns Hopkins. Le record enregistré par les Etats-Unis lors des précédentes vagues était de 258.000 cas quotidiens, sur la semaine entre le 5 et le 11 janvier 2021.

