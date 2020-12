La situation liée au Covid-19 aux Etats-Unis est en train de se dégrader ces derniers jours.

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi plus de 2.700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu'ils n'avaient pas connu depuis le mois d'avril, selon le relevé à 20H30 (01H30 GMT) de l'université Johns Hopkins qui fait référence.Le pays a précisément déploré 2.731 morts supplémentaires en 24 heures, portant le bilan à 273.181 décès depuis le début de la pandémie. Ils ont aussi recensé 195.121 nouvelles infections sur un jour.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées aux Etats-Unis a dépassé les 100.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé le Covid Tracking Project. "Il y a actuellement 100.226 personnes atteintes du Covid-19 et hospitalisées aux Etats-Unis, la première fois que les hospitalisations dépassent les 100.000", a-t-il précisé dans un tweet.

Et les autorités américaines craignent que cette situation n'empire: plus de 150.000 personnes sont actuellement testées positives au Covid-19 chaque jour aux Etats-Unis. Un essor des contaminations est aussi attendu après les célébrations de Thanksgiving, marquées par les déplacements de millions de personnes.

La Californie a enregistré à elle seule plus de 20.000 cas de Covid-19 mercredi, devenant l'Etat américain ayant recensé le plus de cas en un jour depuis le début de la pandémie selon le Covid Tracking Project.

