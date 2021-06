Le variant delta a progressé encore la semaine dernière. Il est désormais observé dans plus de 70 pays et territoires, et des vérifications sont menées dans une quinzaine d'autres, a affirmé mercredi à Genève l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Identifié d'abord en Inde, le variant delta est plus contagieux. Il menace notamment la levée de certaines restrictions prévues en Grande-Bretagne pour le 21 juin.

En une semaine, sa présence s'est élargie à 12 pays ou territoires additionnels, selon les données de l'OMS qui portent jusqu'à dimanche matin. Les trois autres variants qui inquiètent l'organisation avancent désormais moins rapidement.

Lundi, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avait relevé que le nombre de cas dans le monde avait reculé la semaine dernière pour la sixième semaine consécutive. Selon les chiffres publiés mercredi, cette baisse a atteint 15%.

L'Europe, où le recul s'est encore approché de 20%, et toutes les autres régions ont observé une diminution. Sauf l'Afrique où les contaminations ont augmenté de 25%. La situation dans cette zone mais aussi sur le continent américain et dans le Pacifique occidental préoccupe l'OMS.

Le nord-ouest de l'Angleterre en campagne contre le variant Delta Les autorités ont lancé dans le nord-ouest de l'Angleterre une campagne de tests et de vaccinations de masse pour limiter la propagation du variant Delta du coronavirus, découvert en Inde. Le gouvernement déploie notamment des militaires pour tester systématiquement les citoyens de la zone autour de Manchester et du comté de Lancashire, particulièrement touchée, rapporte la BBC. À Manchester et dans d'autres municipalités, tous les habitants de plus de 18 ans sont invités à prendre rendez-vous pour se faire vacciner, alors que dans le reste du pays, la vaccination n'est actuellement possible qu'à partir de 25 ans. La propagation croissante du variant Delta, très contagieux, entraîne une nouvelle hausse des contaminations de coronavirus en Grande-Bretagne. Le nombre de nouvelles infections pour 100.000 habitants sur sept jours, longtemps à peine supérieur à 20, est à présent remonté à 46.

Ces trois composantes ont toutes été confrontées à une extension du nombre de nouveaux décès la semaine dernière. Malgré une diminution du total de ces nouvelles victimes dans le monde, de 8%. Au total, plus de 3,7 millions de contaminés ont succombé depuis le début de la pandémie. Plus de 173 millions de personnes ont été infectées.

