L'Islande prévoit la levée de toutes ses restrictions liées au Covid-19 d'ici mi-mars, point d'orgue d'un plan d'assouplissement en trois étapes présenté vendredi par le gouvernement.

"Il y a de vrais changements dans notre lutte contre l'épidémie, à la fois parce que le virus lui-même a changé et grâce à une bonne couverture vaccinale", a expliqué la Première ministre Katrin Jakobsdottir lors d'une conférence de presse.

A partir de vendredi minuit, la jauge des rassemblements publics va passer de 10 à 50 personnes et les bars et boîtes de nuit - fermés depuis deux semaines - pourront rouvrir jusqu'à minuit, comme les restaurants.

Les piscines, salles de sport et stations de ski pourront également accueillir jusqu'à 75% de leur capacité maximale (contre 50% auparavant) et la règle de distanciation sociale sera ramenée à un mètre au lieu de deux.

Ces mesures auront cours jusqu'au 24 février, date à laquelle la deuxième étape devrait prendre effet.

A cette date, la jauge pour les rassemblements publics passera à 200 personnes tandis que les piscines, salles de sport et stations de ski pourront de nouveau fonctionner normalement. Dans le même temps, les règles de quarantaine et d'isolement seront abandonnées.

"Au cours de la levée des mesures, on peut s'attendre à ce que le nombre d'infections domestiques augmente temporairement, ce qui peut à la fois avoir pour effet d'augmenter le nombre de ceux qui tombent gravement malades, mais aussi perturber les opérations de nombreuses entreprises", prévient le gouvernement dans un communiqué.

Les autorités islandaises entendent ensuite lever toutes les restrictions domestiques d'ici le 14 mars, sous réserve qu'aucune nouvelle souche du virus ne soit découverte - ni d'augmentation des cas graves mettant le système de santé sous pression.

Depuis le début de la pandémie, l'Islande, où quelque 80% des habitants de plus de cinq ans sont vaccinés et 52% des plus de 16 ans ont déjà reçu une troisième dose, a enregistré 64.486 cas confirmés et 46 décès liés à la pandémie de coronavirus.

L'île, qui dénombre environ 1.300 nouvelles infections quotidiennes ces dernières semaines, avait déjà annoncé mardi un important assouplissement de ses règles de quarantaine.

