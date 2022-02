Grâce à la forte immunité actuelle à travers l'Europe et la moindre sévérité d'Omicron, le continent est dans une situation de "cessez-le-feu" qui pourrait mener à la fin de la pandémie de Covid-19, a estimé jeudi la branche européenne de l'OMS.

Avec la fin de l'hiver, "cette période de protection plus élevée doit être considérée comme un 'cessez-le-feu' qui pourrait nous apporter une paix durable", a affirmé le directeur régional Europe de l'OMS, Hans Kluge lors d'une conférence de presse en ligne.

Cette situation ne pourra perdurer qu'à condition que l'immunité soit préservée en poursuivant les campagnes de vaccination et la surveillance des nouveaux variants, a-t-il toutefois précisé, engageant les autorités sanitaires à protéger les populations les plus vulnérables.

Dans la région qui compte 53 pays dont certains sont situés en Asie centrale, les contaminations ont explosé avec la domination d'Omicron.

Près de 12 millions de nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière d'après les données de l'OMS, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie il y a deux ans.

