L'Europe est la région qui a été confrontée la semaine dernière au plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus, en augmentation de 4% et dépassant le continent américain. Les nouvelles infections ont également progressé pour la deuxième semaine consécutive, de 2%.

Selon des données publiées mardi soir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève et qui portent jusqu'à dimanche matin, 1,13 million de nouvelles contaminations ont été identifiées en Europe. Environ 25.000 de plus que le continent américain où elles ont un peu diminué.

A elles deux, ces régions ont rassemblé environ 85% des nouveaux cas. La pandémie progresse plus rapidement en Afrique et en Méditerranée orientale qu'en Europe et elle a reculé dans une partie de l'Asie et dans le Pacifique occidental.

Côté nouveaux décès, le chiffre est en baisse de 6% par rapport à la semaine précédente. Plus d'un sur deux a été observé sur le continent américain où ils étaient toutefois moins nombreux. Moins de victimes ont succombé dans toutes les régions sauf la Méditerranée orientale.

Les nouveaux variants ont continué d'avancer la semaine dernière. La composante britannique est présente dans 111 Etats ou territoires, cinq supplémentaires. Celle identifiée en Afrique du Sud s'est étendue à trois territoires, pour en atteindre 58 et celle du Brésil a augmenté d'autant et est observée désormais dans une trentaine de pays.

Plus de 2,5 millions de personnes au total sont décédées du coronavirus, depuis le début de la pandémie. Plus de 116 millions ont été infectées.

