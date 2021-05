À ce jour, chaque Belge sait à peu près quand il sera vacciné contre le covid-19. En Inde, la vaccination est un rêve lointain pour la majorité de la population. Comment obtenir 14 milliards de vaccins le plus rapidement possible ?

Pendant un bref instant, la pandémie de coronavirus a semblé connecter le monde. Alors que partout les systèmes de santé s'effondraient et que des mesures de confinement étaient annoncées, la communauté internationale se montrait étonnamment unie. En avril 2020, alors qu'il n'était pas encore question de vaccins, on a créé Covax: un fonds mondial qui permettrait aux pays à faible revenu d'acheter des vaccins. Il a été convenu de mettre en place une feuille de route, selon laquelle les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables dans le monde seraient vaccinés en premier. Il existe également un Technology Access Pool covid-19, où les entreprises partagent leur expertise et leurs connaissances. Des dirigeants tels que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré que le vaccin devrait être un bien commun pour l'ensemble de la population mondiale.

...

Pendant un bref instant, la pandémie de coronavirus a semblé connecter le monde. Alors que partout les systèmes de santé s'effondraient et que des mesures de confinement étaient annoncées, la communauté internationale se montrait étonnamment unie. En avril 2020, alors qu'il n'était pas encore question de vaccins, on a créé Covax: un fonds mondial qui permettrait aux pays à faible revenu d'acheter des vaccins. Il a été convenu de mettre en place une feuille de route, selon laquelle les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables dans le monde seraient vaccinés en premier. Il existe également un Technology Access Pool covid-19, où les entreprises partagent leur expertise et leurs connaissances. Des dirigeants tels que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré que le vaccin devrait être un bien commun pour l'ensemble de la population mondiale.Et puis, soudain, il y a eu des vaccins, bien plus tôt que ce que beaucoup de gens avaient osé espérer. Malheureusement, la loi séculaire de Thucydide s'applique toujours : le fort fait ce qu'il peut faire et le faible subit ce qu'il doit subir. Alors qu'auparavant les prix et la distribution des vaccins étaient négociés collectivement, on a vu apparaître une vague de nationalisme vaccinal. Tout comme les gens ont amassé du papier toilette au premier confinement, les pays les plus riches ont rapidement monopolisé l'offre limitée de vaccins. Au début du mois d'avril, sur les quelque 900 millions de doses de vaccin produites, plus de 81 % étaient destinées aux pays du monde industrialisé. "Les pays occidentaux ont complètement sapé Covax", déclare Els Hertogen, directrice générale de l'organisation 11.11.11. "En négociant bilatéralement avec les entreprises pharmaceutiques, ces pays ont fait grimper les prix, rendant presque impossible l'accès à des vaccins pour les régions les plus pauvres du monde. Le nationalisme vaccinal a creusé le fossé entre les riches et les pauvres".Cependant, il est clair qu'en fin de compte, il n'y a pas d'autre option que de vacciner l'ensemble de la population mondiale le plus rapidement possible. Plus la pandémie se prolonge, plus le risque d'apparition de nouvelles variantes contre lesquelles les vaccins existants ne fonctionnent pas augmente. L'épidémie en Inde, et le variant qui est apparu entre-temps, le prouvent douloureusement. "Au fond, c'est assez simple", déclare Gregg Gonsalves, épidémiologiste et juriste à l'université de Yale. "Nous avons besoin de 14 milliards de doses de vaccin le plus rapidement possible. Ces 14 milliards de doses ne viendront pas si nous les demandons gentiment aux grandes entreprises pharmaceutiques. Le monde est en feu, ce n'est donc pas le moment d'espérer que le marché libre va régler le problème. En outre, il existe encore une grande incertitude quant à la durée de la protection offerte par les vaccins. Il est fort probable que, d'ici un an, nous ayons tous besoin d'une dose de rappel ou d'un nouveau vaccin qui protège contre les nouvelles variantes", déclare Els Torreele, chercheuse à l'Institute for Innovation and Public Purpose de Londres. "Cela ne fonctionnera que si nous augmentons considérablement la capacité mondiale." Les premiers dominos Suite à l'inégalité flagrante dans la livraison de vaccin, les brevets sur la technologie du vaccin contre le coronavirus sont remis en question. Ce sont les accords juridiques qui protègent les entreprises contre la copie de leurs inventions. En octobre, l'Inde et l'Afrique du Sud ont soumis à l'Organisation mondiale du commerce une proposition de dérogation, qui suspendrait les brevets existants sur les vaccins pendant une certaine période. Sans ces brevets, le raisonnement est le suivant : davantage de sociétés auraient la possibilité de produire (beaucoup) plus de vaccins. Jusqu'à récemment, la résistance occidentale était grande, mais entre-temps, le débat crée de curieuses alliances même au sein de la politique belge. Bien étonnés, le président du PTB, Peter Mertens, l'ancienne présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten, et l'ancien patron de l'industrie pharmaceutique, Marc Coucke, se retrouvent côte à côte. La semaine dernière, ce dernier a déclaré à la VRT que lâcher les brevets était un "devoir moral". Au sein du gouvernement De Croo, la ministre de la Coopération au développement Meryem Kitir (Vooruit) s'est déjà prononcée en faveur de la libération des brevets, alors que pour l'Open VLD et le MR le brevet reste sacré.En même temps, il n'est pas certain que se débarrasser des brevets va immédiatement stimuler la production de vaccins. "Chaque vaccin contre le coronavirus est couvert par toute une batterie de brevets", précise Sven Bostyn, professeur de droit de l'innovation biomédicale à l'Université de Copenhague. "Il existe des brevets sur la composition et les ingrédients, mais aussi des brevets sur la technologie de base de ces vaccins, comme la fameuse technologie ARNm. Chaque petite vis d'un processus aussi technique a pour ainsi dire son propre brevet". Bostyn souligne que la partie la plus importante du processus de production des entreprises pharmaceutiques est constituée de secrets commerciaux qui ne sont pas brevetés. De nombreuses sociétés pharmaceutiques ne le souhaitent pas", explique Bostyn. "Après vingt ans, un brevet expire, et n'importe qui peut utiliser cette technologie ou cette préparation. Les processus de production durent souvent plusieurs décennies et les entreprises ont tout intérêt à ce qu'ils ne deviennent pas publics. Comparez cela au Coca-Cola : il n'y a pas non plus de brevet sur ce produit, et nous ne savons toujours pas comment il est fabriqué. Bien sûr, cela n'enlève rien au fait que les brevets sont une étape nécessaire. La libération des brevets est le premier domino qui doit tomber", souligne Geertrui Van Overwalle, professeure de droit à la KU Leuven et spécialiste du droit des brevets. "En fait, ce n'est que le début. Il restera alors à mettre à disposition les données des essais cliniques, à partager le savoir-faire technique et à construire des usines capables de produire ces vaccins. Mais ce n'est possible que si ce premier domino tombe."Pour Nico Callewaert, le débat sur les brevets est néanmoins une "discussion symbolique". Il est directeur du Centre de biotechnologie médicale VIB-UGent et travaille sur les anticorps contre le coronavirus. "Je ne dis pas qu'à long terme, il ne devrait pas y avoir de discussion sur les brevets, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le plus gros problème." Callewaert est également le plus modéré en ce qui concerne la distribution actuelle des vaccins. "Il n'est pas illogique que l'Europe et les États-Unis aient reçu la plupart des vaccins jusqu'à présent. Jusqu'à il y a quelques semaines, ces zones étaient clairement les plus touchées. La catastrophe au Brésil est surtout une histoire politique, avec un président qui a refusé les vaccins. L'Inde, en revanche, dispose de la plus grande capacité de production au monde, avec une licence d'AstraZeneca. Maintenant que les problèmes de démarrage sont progressivement résolus, ils vont également administrer cent millions d'injections par mois. C'est suffisant pour vacciner les groupes de population les plus vulnérables en quelques mois. Certaines régions d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est pourraient devenir les plus problématiques si elles devaient faire face à une nouvelle épidémie majeure. Mais un calcul rapide basé sur les chiffres dont nous disposons déjà montre qu'il pourrait y avoir suffisamment de vaccins pour 6 à 7 milliards de personnes d'ici à la mi-2022. Ces derniers mois, tout commence vraiment à changer. Si cela continue, le principal problème ne sera donc probablement pas le nombre de doses produites, mais plutôt leur répartition équitable dans le monde. C'est la tâche la plus importante et la plus difficile pour nos politiciens. Covax devrait donc être étendu." En tout cas, cela ne fonctionnera que si les politiciens exercent une pression suffisante. Joe Biden a prouvé que c'était possible, puisqu'il a annoncé début mars que le géant pharmaceutique américain Merck produirait désormais les vaccins de Johnson & Johnson, après avoir mis la pression aux deux entreprises à coup de subtilité et de subventions. Il est vrai que les États-Unis et l'Union européenne ont investi des milliards dans la recherche sur les vaccins au cours de l'année écoulée. Même les entreprises qui n'ont pas directement pris l'argent du gouvernement s'appuient sur la recherche fondamentale largement financée par les gouvernements. En outre, l'Europe et l'Amérique ont également préfinancé la production de vaccins. "La Commission européenne aurait dû négocier beaucoup plus durement", soupire Bostyn. Elle aurait dû inclure un volume obligatoire dans les contrats avec les entreprises pharmaceutiques. Ces entreprises auraient alors été obligées de trouver des partenaires capables de garantir la production. Maintenant, c'est une obligation de faire au mieux de ses capacités. Cela ne met pas de pression sur ces entreprises."La question reste de savoir à quel rythme le produit pourra être transposé à l'échelle mondiale, dès que les sociétés pharmaceutiques passeront à l'action. Nico Callewaert, du Centre de biotechnologie médicale, est assez sceptique. "Il s'agit de la fourniture de produits très spécialisés. En temps normal, ce sont des équipes de 25 experts qui supervisent le processus de démarrage d'une nouvelle usine pendant des semaines ou des mois", explique-t-il. "Avec les restrictions de voyage d'aujourd'hui, même cela est difficile à organiser." Selon Callewaert, il serait préférable de développer autant que possible les sites de production existants, comme l'a fait Pfizer à Puurs au printemps dernier. Du point de vue des entreprises, il s'agit également d'une situation très incertaine. Combien de temps cette crise va-t-elle durer ? Elles construisent des usines de centaines de millions d'euros pour au moins quinze ou vingt ans, et de préférence pas pour deux ou trois".Moins de problèmes logistiques en Afrique Les pays en voie de développement sont également capables de procéder à une vaccination rapide à grande échelle. Brecht Ingelbeen, chercheur à l'Institut de médecine tropicale, donne l'exemple du Congo, où en 2016, les 15 millions d'habitants de Kinshasa ont été vaccinés contre la fièvre jaune en trois mois. "De nombreux pays africains organisent des campagnes annuelles de vaccination contre la polio. Il s'agit de campagnes extrêmement intensives, qui consistent à faire littéralement du porte-à-porte avec des vaccins. Il y a suffisamment de personnel formé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'argent pour leur verser une allocation quotidienne et des vaccins. De nombreux pays africains auront moins de problèmes logistiques que nous dans leurs campagnes de vaccination". Il est bien sûr difficile de prévoir si les expériences du Congo s'appliquent également au covid-19, une maladie moins connue dans les pays africains. Ingelbeen voit des raisons de penser que ce sera le cas. Pour l'habitant moyen de Kinshasa, la fièvre jaune est aussi une maladie "étrangère", avec laquelle il n'est jamais vraiment en contact. Pourtant, plus de 90 % de la population a été vaccinée. Je pense qu'ils considèrent que le covid-19 est une menace bien plus grande."Pendant un bref instant, la campagne de vaccination a semblé être une occasion sans précédent pour Big Pharma de redorer son image toujours quelque peu ternie. L'incroyable rapidité à laquelle elle a pu développer des vaccins a accru son prestige. Ces dernières semaines, les louanges se sont tues et les (anciens) appels à la réforme ont pris le relais. La question est de savoir si c'est judicieux. L'une des raisons pour lesquelles les entreprises pharmaceutiques refusent de céder aujourd'hui est leur crainte que cela n'entraîne une réforme de l'ensemble de leur modèle commercial", estime Torreele. Mais cela ne peut pas être une excuse pour ne pas tout faire pour sauver autant de vies que possible. La pandémie est loin d'être terminée. Au contraire, nous avons récemment enregistré le plus grand nombre de nouvelles infections par jour dans le monde."