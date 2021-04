Le président américain Joe Biden a salué mardi les "progrès extraordinaires" réalisés aux Etats-Unis ces derniers mois face à la pandémie de Covid-19.

"Nous avons encore un long chemin à parcourir (...) mais nous avons fait des progrès extraordinaires", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, évoquant la baisse marquée du nombre de cas et de décès.

"C'est très simple: si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur", a-t-il ajouté, évoquant les derniers assouplissements sur le port du masque annoncés par les autorités sanitaires.

