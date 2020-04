ouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 211.000 morts sur la planète.

Allemagne : gare au rebond

Des signes d'aggravation de l'épidémie apparaissent en Allemagne, beaucoup moins touchée au départ que la plupart des autres grands pays et qui vient tout juste de débuter son déconfinement.

Pour la première fois depuis la mi-avril, le taux d'infection a de nouveau atteint le seuil de 1,0 ce qui signifie que chaque malade contamine une autre personne.

Plans de déconfinement

La France et l'Espagne, pays parmi les plus meurtris par la pandémie, présentent ce mardi leurs plans de déconfinement progressif. Dans le premier cas, le Premier ministre doit notamment préciser si à partir du 11 mai le port du masque sera obligatoire, si les écoles vont ouvrir et si les déplacements inter-régionaux seront autorisés.

En Espagne, où le confinement a été prolongé jusqu'au 9 mai, les enfants peuvent déjà jouer dans la rue à condition de respecter un certain nombre de restrictions.

Plus de 211.000 morts

Le nouveau coronavirus a fait plus de 211.185 morts dans le monde pour 3.030.246 cas recensés, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (56.253), devant l'Italie (26.977), l'Espagne (23.822) et la France (23.293).

GB : lourd bilan en maison de retraite

Plus de 4.000 personnes sont mortes du coronavirus en deux semaines en avril dans les maisons de retraite en Angleterre, selon le Bureau national des statistiques (ONS). Le gouvernement a annoncé lundi un bilan de 21.092 morts dans ses seuls hôpitaux.

JO de Tokyo : 2021 ou rien

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été 2021 à cause de la propagation du Covid-19, seront annulés si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là, selon le président du comité japonais d'organisation, Yoshiro Mori.

La Chine dénonce des "mensonges"

La Chine dénonce "des mensonges éhontés" de la part des Etats-Unis, après des propos du président Donald Trump qui n'a pas exclu de réclamer des dédommagements à Pékin pour l'épidémie de coronavirus.

Vaccins: une centaine de projets

Il existe une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19 dont une dizaine en phase d'essais cliniques, selon l'institut britannique London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Huit projets en sont au stade des essais cliniques sur des hommes et parmi ceux-ci un projet chinois se trouve à un stade plus avancé que les autres.

Sydney : "Surfez et partez"

Des centaines de surfeurs et de baigneurs se sont rués sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, cinq semaines après sa fermeture par les autorités, l'Australie ayant commencé à assouplir les mesures contre le coronavirus.

Des pancartes "surfez et partez" exhortent toutefois les visiteurs à ne pas s'attarder une fois leur activité aquatique terminée, bains de soleil ou châteaux de sable restant interdits.

