Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences dans le monde.

La France ferme cafés, restaurants, cinémas

La France, désormais officiellement au stade 3 de l'épidémie (circulation active du virus sur l'ensemble du territoire), fermera dès minuit ses restaurants, bars, discothèques, cinémas ainsi que ses commerces non essentiels. Mais les élections municipales de dimanche sont maintenues.

A Berlin, clubs et bars fermeront à partir de mardi. En République tchèque, les commerces "non essentiels" ferment jusqu'au 24 mars.

Les rideaux des magasins Apple resteront baissés jusqu'au 27 mars, sauf en Chine où l'épidémie semble avoir été endiguée.

Frontières fermées, vols suspendus

Les Etats-Unis, où Donald Trump a décrété vendredi l'état d'urgence, étendront mardi l'interdiction d'entrée aux voyageurs étrangers venant du Royaume-Uni et d'Irlande.

Le président américain a évoqué des fonds pouvant aller "jusqu'à 50 milliards de dollars", dans un pays qui n'a pas de système de couverture universelle pour la Santé et où les congés maladies payés ne sont accessibles qu'à une minorité.

La Russie ferme aux étrangers sa frontière terrestre avec la Pologne et la Norvège, l'Arabie saoudite va suspendre les vols internationaux pour deux semaines; l'Uruguay ferme partiellement ses frontières, imposant une quarantaine aux voyageurs de neuf pays.

La Mauritanie réduit ses vols avec la France, le Panama les suspend avec l'Europe, le Gabon limite les visas touristiques.

Le Danemark a fermé ses frontières aux étrangers. La Norvège va fermer ses ports et aéroports.

En Nouvelle-Zélande, les visiteurs étrangers devront se mettre en quarantaine quatorze jours.

Pic impossible à prévoir (OMS)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'Europe de nouvel "épicentre" de la pandémie, dont le pic est "impossible" à prévoir.

Plus de 152.898 cas d'infection sont dénombrés dans 137 pays, dont les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.441 morts pour 21.157 cas, l'Iran avec 611 morts (12.729 cas), l'Espagne avec 183 morts (5.753 cas) et la France avec 91 morts (4.500 cas).

En France, où le Musée du Louvre, la Tour Eiffel et le Château de Versailles sont fermés, et où écoles et universités le seront à partir de lundi, les élections municipales de dimanche sont maintenues.

Le gouvernement d'Abou Dhabi fermera pour deux semaines ses sites culturels. A Séville, les processions de la Semaine sainte sont annulées, tout comme presque toutes les festivités de l'Indépendance au Sénégal.

Depuis vendredi soir, l'Equateur et le Danemark, ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Kosovo, la Mauritanie, l'Uruguay, le Suriname, le Guatemala, Antigua-et-Barbuda, la Namibie, l'eSwatini, Porto Rico, le Rwanda, la Guinée équatoriale, la Guinée, ont eux constaté leurs premiers cas.

Grand Princess évacué

Les passagers américains du paquebot Grand Princess, maintenu pendant plusieurs jours au large de la Californie en raison d'au moins 21 cas de coronavirus à bord parmi 2.446 passagers, ont pu débarquer.

