La Chine a annoncé jeudi un nombre quotidien de nouveaux cas de contamination au coronavirus au plus bas depuis près d'un mois.

La Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère, a indiqué que le nombre de personnes infectées par le virus, apparu en décembre dans la province du Hubei (centre), dépasse désormais les 74.500.

L'épidémie de nouveau coronavirus a par ailleurs fait 114 morts de plus en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2.118.

La plupart des nouveaux cas et décès ont été enregistrés à Wuhan, le chef-lieu du Hubei, où le virus serait apparu sur un marché de la ville.

Les autorités provinciales ont fait état jeudi de 628 nouvelles contaminations. Mais elles ont également annoncé que 279 personnes comptées dans un premier temps comme contaminées avaient finalement été déclarées négatives.

En clair, cet ajustement est synonyme d'une augmentation quotidienne "nette" de 349 cas par rapport au total de la veille au niveau provincial.

La Commission nationale de la santé a expliqué cette actualisation du nombre de cas dans le Hubei par le fait que certains patients, d'abord comptabilisés comme "confirmés" sur la base de simples radios pulmonaires, avaient depuis subi un test de dépistage ayant révélé qu'ils n'avaient pas contracté la maladie Covid-19.

Après cet ajustement, le ministère a établi la hausse nette journalière du nombre de cas en Chine continentale à 394, soit seulement le quart du chiffre annoncé la veille.

En dehors du Hubei, le nombre de nouveaux cas quotidiens chute progressivement, avec seulement 45 annoncés jeudi par la Commission nationale de la santé.

Japon: décès de 2 malades du coronavirus provenant du paquebot

Deux malades du nouveau coronavirus issus du paquebot en quarantaine au Japon sont décédés, ont rapporté les médias japonais jeudi.

Une femme et un homme octogénaires qui avaient été contaminés sont morts, ont rapporté la chaîne de télévision publique NHK et d'autres médias.

La confirmation de cette information par le ministère de la Santé n'a pu être obtenue dans l'immédiat.

Il s'agirait des premiers cas mortels parmi les plus de 600 porteurs confirmés du virus sur le navire de croisière.

Ces deux octogénaires souffraient d'affections préexistantes et avaient été évacués du bateau les 11 et 12 février, a précisé la NHK.

Tokyo avait annoncé dans la soirée de mercredi 79 nouveaux porteurs du coronavirus à bord, ce qui porte le nombre total de cas répertoriés sur le Diamond Princess à 621, faisant de ce navire de croisière à quai dans le port de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, le plus grand foyer du virus hors de Chine.

Mercredi, 443 passagers ont débarqué. L'évacuation de tous les passagers devrait prendre au moins trois jours.

Les croisiéristes ne présentant pas de symptômes, dont les tests se sont révélés négatifs et qui n'ont pas eu de contact avec des personnes porteuses du virus, ont débarqué tout au long de la journée, après 14 jours de quarantaine.

La Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère, a indiqué que le nombre de personnes infectées par le virus, apparu en décembre dans la province du Hubei (centre), dépasse désormais les 74.500.L'épidémie de nouveau coronavirus a par ailleurs fait 114 morts de plus en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2.118.La plupart des nouveaux cas et décès ont été enregistrés à Wuhan, le chef-lieu du Hubei, où le virus serait apparu sur un marché de la ville.Les autorités provinciales ont fait état jeudi de 628 nouvelles contaminations. Mais elles ont également annoncé que 279 personnes comptées dans un premier temps comme contaminées avaient finalement été déclarées négatives.En clair, cet ajustement est synonyme d'une augmentation quotidienne "nette" de 349 cas par rapport au total de la veille au niveau provincial.La Commission nationale de la santé a expliqué cette actualisation du nombre de cas dans le Hubei par le fait que certains patients, d'abord comptabilisés comme "confirmés" sur la base de simples radios pulmonaires, avaient depuis subi un test de dépistage ayant révélé qu'ils n'avaient pas contracté la maladie Covid-19.Après cet ajustement, le ministère a établi la hausse nette journalière du nombre de cas en Chine continentale à 394, soit seulement le quart du chiffre annoncé la veille.En dehors du Hubei, le nombre de nouveaux cas quotidiens chute progressivement, avec seulement 45 annoncés jeudi par la Commission nationale de la santé.Deux malades du nouveau coronavirus issus du paquebot en quarantaine au Japon sont décédés, ont rapporté les médias japonais jeudi.Une femme et un homme octogénaires qui avaient été contaminés sont morts, ont rapporté la chaîne de télévision publique NHK et d'autres médias.La confirmation de cette information par le ministère de la Santé n'a pu être obtenue dans l'immédiat.Il s'agirait des premiers cas mortels parmi les plus de 600 porteurs confirmés du virus sur le navire de croisière.Ces deux octogénaires souffraient d'affections préexistantes et avaient été évacués du bateau les 11 et 12 février, a précisé la NHK.Tokyo avait annoncé dans la soirée de mercredi 79 nouveaux porteurs du coronavirus à bord, ce qui porte le nombre total de cas répertoriés sur le Diamond Princess à 621, faisant de ce navire de croisière à quai dans le port de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, le plus grand foyer du virus hors de Chine.Mercredi, 443 passagers ont débarqué. L'évacuation de tous les passagers devrait prendre au moins trois jours.Les croisiéristes ne présentant pas de symptômes, dont les tests se sont révélés négatifs et qui n'ont pas eu de contact avec des personnes porteuses du virus, ont débarqué tout au long de la journée, après 14 jours de quarantaine.