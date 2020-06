Le nouveau coronavirus a fait plus de 50.000 morts au Brésil depuis le début de la pandémie, qui a contaminé plus d'un million de personnes dans le pays, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le Covid-19 a fait 641 morts de plus en 24 heures au Brésil, portant le bilan total à 50.617 décès, a indiqué le ministère. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par l'épidémie derrière les Etats-Unis où le virus a tué plus de 120.000 personnes pour plus de 2,2 millions de cas.

Le Pérou a franchi le seuil des 8.000 morts et l'Argentine celui des 1.000 morts.

L'Amérique latine et les Caraïbes, nouvel épicentre de la pandémie, ont franchi samedi le cap des deux millions de contaminations, après les Etats-Unis et le Canada (plus de 2,3 millions essentiellement aux Etats-Unis) et l'Europe --plus de 2,5 millions dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.

Record quotidien de cas dans le monde

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état dimanche d'une augmentation de 183.020 cas de Covid-19 en 24 heures, soit un record quotidien mondial.

Le nombre total d'infections recensées était de plus de 8,7 millions dans le monde, dont au moins 461.000 cas mortels, selon un bilan quotidien de l'organisation basée à Genève (Suisse). Le précédent record de nouvelles infections détectées en un jour était de 181.232 le 18 juin.

Le nombre de décès dû au coronavirus en un jour à déplorer dimanche était de 4.743, portant le bilan total à 461.715

La plus forte augmentation constatée dimanche est liée à la progression de l'épidémie aux Amériques, avec 116.041 nouveaux cas, selon l'OMS. Dans la région, 3.241 personnes sont décédées au cours des 24 dernières heures.

L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Océanie sont sous le seuil du million de cas. Mais un rebond inquiète la Chine depuis la semaine dernière avec plus de 220 nouveaux cas dont 22 dimanche.

L'Asie du Sud-Est est désormais la seconde région du monde qui compte le plus de nouveaux cas diagnostiqués, avec 20.248 patients et 399 morts au cours des denières 24 heures, selon l'OMS.

La Chine constate 18 nouveaux cas, dont la moitié à Pékin

A Pékin. © Belga

La Chine a recensé 18 nouveaux cas de Covid-19 lundi, signe que la recrudescence de l'épidémie à Pékin pourrait commencer à faiblir.

Parmi les nouveaux cas, neuf étaient recensés dans la capitale Pékin, soit la première fois que la barre des infections quotidiennes dans la mégapole repasse sous la barre de 10 depuis le 13 juin, quand les résultats d'un test à grande échelle ont été communiqués.

Deux cas ont été signalés dans la province de Hebei, voisine de Pékin, tandis que les sept autres étaient des cas importés signalés à Shanghai, Tianjin, Liaoning et Shaanxi, selon les autorités sanitaires.

Au total, 236 nouveaux cas ont été confirmés à Pékin depuis l'éclatement d'un nouveau cluster lié à un marché alimentaire. Depuis lors, la capitale a pris des mesures drastiques pour contenir l'épidémie, avec de larges campagnes de tests, la fermeture d'écoles, des quartiers confinés et l'interdiction des voyages non-essentiels.

Six quartiers de Melbourne isolés après une résurgence des infections

A Melbourne. © Belga

Les autorités australiennes tentent d'isoler six quartiers de la ville de Melbourne, où des foyers de nouvelles contaminations au Covid-19 ont été détectés.

Les autorités sanitaires australiennes et le gouvernement de l'Etat du Victoria ont prié lundi les personnes habitant ces quartiers d'éviter de quitter ces zones et les personnes étrangères à ces quartiers, d'éviter de s'y rendre. Les autorités menacent de remettre en place des mesures strictes de confinement, qui avaient commencé à être assouplies.

L'Etat du Victoria, dont la capitale est Melbourne, a recensé 16 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, ont annoncé les autorités lundi, après des semaines de taux d'infections bas. Selon le chef médical du pays, le professeur Brendan Murphy, les nouveaux cas diagnostiqués lundi sont le résultat de transmissions locales et concernent des familles qui se sont réunies après plusieurs mois de restrictions, selon l'agence de presse AAP.

Cette reprise des infections dans cet Etat contraste avec les autres entités fédérées du pays qui ne relèvent que quelques cas, voir aucun, par jour.

Les autorités sanitaires de l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, déconseille désormais à ses résidents de se rendre au Victoria.

Les frontières des Etats du Queensland, d'Australie Méridionale et d'Australie Occidentale conservent leurs frontières fermées ou demandent de respecter une quatorzaine à l'entée.

L'Australie, d'une population de 25,5 millions d'habitants, a dénombré 7.461 cas de Covid-19 depuis février dont 463 sont encore actifs. 102 personnes sont décédées des suites de la maladie.

L'île-continent maintient ses frontières fermées pour les arrivées de tout ressortissant étranger dans le pays, les Australiens ne sont pas autorisés à quitter le pays, ceux qui y rentrent sont placés en quarantaine dans des complexes hôteliers aux abords des aéroports.

