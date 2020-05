Avec 2.333 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi à 20h30 locales (00h30 GMT mercredi), selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays avait enregistré la veille le bilan quotidien le plus bas en un mois avec 1.015 morts, selon les chiffres de l'université actualisés en continu. Ces nouveaux décès portent le bilan total de l'épidémie sur le territoire américain à 71.022 morts. Les Etats-Unis comptent également le plus grand nombre de personnes diagnostiquées malades du Covid-19, avec plus de 1,2 million de cas recensés.

Malgré ces chiffres, la Maison Blanche concentre depuis plusieurs jours son message sur le déconfinement en cours. En déplacement dans l'Arizona et s'affichant sans masque, Donald Trump a appelé à une réouverture rapide de l'économie même si cela devait alourdir encore le bilan de la pandémie.

Interrogé sur la chaîne ABC News, pour savoir s'il pensait que "des vies seront perdues afin de rouvrir l'économie", le président a répondu: "Il est possible que cela arrive car nous ne serons pas confinés dans nos maisons."

