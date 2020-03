La pandémie de coronavirus "s'accélère" mais sa trajectoire peut être modifiée, a estimé lundi l'Organisation mondiale de la santé, appelant les pays à passer à l'"attaque" en testant tous les cas et en plaçant en quarantaine leurs proches contacts.

"Plus de 300.000 cas de Covid-19 ont été signalés à ce jour. C'est déchirant. La pandémie s'accélère", mais "nous pouvons changer (sa) trajectoire", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève. Il a fallu 67 jours pour atteindre les 100.000, onze jours pour atteindre les 200.000 et seulement quatre jours pour atteindre les 300.000 cas, a-t-il détaillé.

"Demander aux gens de rester chez eux et [établir] d'autres mesures de distanciation physique sont un moyen important de ralentir la progression du virus et de gagner du temps, mais ce sont des mesures de défense qui ne nous aideront pas à gagner", a-t-il souligné.

"Pour gagner", a-t-il dit, "nous devons attaquer le virus avec des tactiques agressives et ciblées. Il faut tester chaque cas suspect, isoler et soigner chaque cas confirmé et suivre et mettre en quarantaine chaque contact étroit". Le chef de l'OMS a toutefois reconnu que certains pays avaient dû mal à mettre en oeuvre ces "mesures offensives" en raison d'une pénurie de moyens. Il a par ailleurs condamné l'administration de médicaments aux patients infectés par le nouveau coronavirus avant que la communauté scientifique se soit accordée sur leur efficacité, mettant en garde contre les "faux espoirs" qu'ils pourraient susciter.

