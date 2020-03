Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné un confinement total de l'Inde, pays de 1,3 milliard d'habitants, pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

"A compter de minuit aujourd'hui, tout le pays va entrer en confinement. Pour sauver l'Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, votre famille", a déclaré le chef de gouvernement indien lors d'une adresse télévisée à la nation.

"Si ces 21 jours ne sont pas respectés, le pays et votre famille vont revenir 21 ans en arrière", a estimé le dirigeant nationaliste hindou.

Le Premier ministre a appelé les Indiens à respecter une distanciation sociale et à rester à la maison. "Il n'y a aucun autre moyen d'échapper au coronavirus", a-t-il prévenu.

"Souvenez-vous que même un seul pas hors de chez vous peut ramener le grave maladie du coronavirus dans votre foyer", a-t-il mis en garde ses concitoyens.

L'Inde dénombre 519 cas confirmés de coronavirus dans le pays, qui y a déjà causé la mort de 10 personnes, selon le dernier bilan officiel mardi soir.

Les experts estiment que ce nombre est grandement sous-estimé en raison de la faible quantité de tests réalisés dans la deuxième nation la plus peuplée de la planète.

