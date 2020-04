Le coeur politique, diplomatique et économique de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va être "mis en quarantaine" pendant 14 jours à compter de lundi, a annoncé jeudi le gouverneur de la ville.

La commune résidentielle de la Gombe, l'une des 26 de la capitale d'au moins dix millions d'habitants, "est mise en quarantaine du 6 au 20 avril", a déclaré le gouverneur Gentiny Ngobila lors d'une intervention radio-télévisée.

Siège du gouvernement, des grandes ambassades, de plusieurs banques, la commune de la Gombe "est considérée comme l'épicentre de l'épidémie dans la ville", a ajouté le gouverneur.

Pendant le confinement partiel de la seule Gombe, l'équipe de la "riposte" au Covid-19 "s'organisera pour rechercher les personnes malades, mais aussi investiguer les contacts à risque et les cas symptomatiques sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour leur dépistage et prise en charge".

"Il n'y aura pas de pénuries en denrées alimentaires", et les commerces éviteront "les ruptures de stock des produits essentiels", a assuré le gouverneur.

Le même gouverneur avait annoncé jeudi dernier un premier "confinement total" de quatre jours de tout Kinshasa, avant de faire marche arrière le lendemain par crainte d'une flambée des prix et de l'insécurité.

La RDC a officiellement déclaré 134 cas confirmés, pour 13 décès et trois guérisons, selon le dernier bulletin épidémiologique en date de jeudi soir.

L'immense majorité des cas - 126 - se trouve à Kinshasa, porte d'entrée du virus en RDC à partir du 8 mars, selon les données officielles.

Les premiers cas déclarés à partir du 10 mars ont été "importés" d'Europe, touchant par exemple des proches du pouvoir dont certains sont décédés. La zone de santé de la Gombe a été la plus touchée.

Cette commune huppée est parfois surnommée la "République de la Gombe" par ses habitants, principalement des expatriés et des Congolais dont le niveau de vie est nettement supérieur à celui du reste de la "cité".

