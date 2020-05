Plus de 200 millions de personnes en Afrique pourraient être infectées par le coronavirus au cours de la première année, la plupart avec peu ou pas de symptômes, mais jusqu'à 190.000 pourraient en mourir, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

Ces chiffres s'appuient sur une modélisation, portant sur 47 pays de la région africaine de l'OMS, soit une population totale d'un milliard d'habitants. "Notre modèle montre l'ampleur du problème pour les systèmes de santé si les mesures de confinement échouent", déclarent les auteurs. Des mesures de confinement prises assez tôt sur le continent africain.

Un communiqué de l'OMS, publié début mai et faisant déjà état de ces travaux, prévenait que "83.000 à 190.000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année". Ce chiffre de 29 à 44 millions ne comprenait pas les cas asymptomatiques de la maladie ou présentant peu de symptômes.

Le rapport part de l'hypothèse que 88 % des personnes ne sauraient pas qu'elles sont porteuses du virus, tandis que 4 % souffriraient d'une forme grave ou mortelle. Au total, en intégrant les cas asymptomatiques ou peu symptomatiques, ce sont donc jusqu'à 231 millions de personnes (16 à 26 % du milliard d'habitants de la région) qui devraient être infectées au cours des 12 premiers mois. Quelque 4,6 millions de personnes devront être hospitalisées, 140.000 seront gravement infectées et 89.000 seront gravement malades.

Les chercheurs avertissent que la hausse des admissions à l'hôpital pour Covid-19 détournerait des ressources déjà limitées pour s'attaquer aux principaux problèmes de santé de la région, tels que le VIH, la tuberculose, la malaria et la malnutrition. Le continent compte un peu plus de 75.000 cas de Covid-19 et le virus y a déjà causé la mort de quelque 2.555 personnes.

Ces chiffres s'appuient sur une modélisation, portant sur 47 pays de la région africaine de l'OMS, soit une population totale d'un milliard d'habitants. "Notre modèle montre l'ampleur du problème pour les systèmes de santé si les mesures de confinement échouent", déclarent les auteurs. Des mesures de confinement prises assez tôt sur le continent africain.Un communiqué de l'OMS, publié début mai et faisant déjà état de ces travaux, prévenait que "83.000 à 190.000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année". Ce chiffre de 29 à 44 millions ne comprenait pas les cas asymptomatiques de la maladie ou présentant peu de symptômes.Le rapport part de l'hypothèse que 88 % des personnes ne sauraient pas qu'elles sont porteuses du virus, tandis que 4 % souffriraient d'une forme grave ou mortelle. Au total, en intégrant les cas asymptomatiques ou peu symptomatiques, ce sont donc jusqu'à 231 millions de personnes (16 à 26 % du milliard d'habitants de la région) qui devraient être infectées au cours des 12 premiers mois. Quelque 4,6 millions de personnes devront être hospitalisées, 140.000 seront gravement infectées et 89.000 seront gravement malades.Les chercheurs avertissent que la hausse des admissions à l'hôpital pour Covid-19 détournerait des ressources déjà limitées pour s'attaquer aux principaux problèmes de santé de la région, tels que le VIH, la tuberculose, la malaria et la malnutrition. Le continent compte un peu plus de 75.000 cas de Covid-19 et le virus y a déjà causé la mort de quelque 2.555 personnes.