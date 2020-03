La pandémie de coronavirus a tué 345 personnes aux Etats-Unis durant les dernières 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, un record, portant le bilan dans le pays à 1.438 morts.

Les Etats-Unis, désormais premiers en nombre de cas officiellement déclarés dans le monde (94.238) ont aussi recensé près de 18.000 cas en une journée.

134 décès en 24h, dans l'Etat de New York

L'Etat le plus touché des Etats-Unis a enregistré 519 décès des suites du coronavirus depuis le premier cas déclaré le 1er mars, pour un total de 44.635 personnes officiellement testées positives. Sur la base des données qui lui ont été communiquées par les spécialistes, le gouverneur prévoit désormais un pic dans 21 jours environ, soit autour du 17 avril.

Il s'attend d'ici là à une poursuite de l'augmentation du nombre de cas déclarés quotidiennement et souhaite encore se rapprocher de l'objectif d'une capacité de 140.000 lits d'hôpital, contre 53.000 avant la crise.

Andrew Cuomo a déjà ordonné aux établissements d'augmenter leur capacité d'accueil de 50% au minimum et de la doubler si possible. Il avait par ailleurs déjà lancé, avec l'appui du corps des ingénieurs de l'armée et de l'agence américaine de gestion des situations d'urgence (FEMA), l'installation de quatre hôpitaux de campagne. L'un d'entre eux, mis en place dans le centre de congrès Javits Center à Manhattan, sera pleinement opérationnel lundi, a annoncé le gouverneur.

Ce dernier a indiqué vendredi qu'il proposerait au président des Etats-Unis la création de quatre hôpitaux de campagne supplémentaires, pour atteindre 94.000 lits au total, en y ajoutant les 1.000 du navire-hôpital de la marine américaine USNS Comfort, qui arrivera à New York la semaine prochaine. En matière d'équipement, masques, gants, respirateurs artificiels, l'Etat de New York cherche à accumuler un stock suffisant pour faire face aux besoins liés à un pic.

