Franchir la frontière nord-coréenne, c'est transgresser les limites de l'absurde pour se faire visiteur de l'étrange. Les images remaniées de cette dictature parmi les plus mystérieuses au monde reflètent son rapport fantasmé à la réalité.

Depuis son avènement à la tête de la Corée du Nord, soit dès la création du pays, en 1948, la dynastie des Kim mène une lutte acharnée contre l'impérialisme, défend ses idées révolutionnaires et inflige sa vision dictatoriale de la société "idéale". Ici, on naît Kim, on travaille Kim, on mange Kim, on se marie Kim et on meurt Kim. Ainsi, une ville totalement nouvelle ou une station de ski peuvent sortir de terre à la seule force du travail de milliers de "volontaires". Des accusations telles que la prostitution ou la diffusion de journaux en provenance de Corée du Sud donneraient lieu à des exécutions publiques. Et choisir son métier reviendrait à faire preuve d'un individualisme coupable ; les écoles et les universités forment les serviteurs de la patrie en fonction de ses besoins et non de leurs aspirations. Que reste-t-il d'un séjour dans l'Etat le plus mystérieux du monde, qui promet à son peuple une vie formidable, sinon prospère, en échange d'une obéissance et d'une servitude absolues? Qui prétend être exempt de maladies - officiellement, "pas une seule personne" n'y est atteinte de la Covid-19? Des incertitudes et des questions sans réponses, confirmant cependant que la nation "la plus triomphante" de la planète demeure une aberration aux yeux du reste du monde. Ni les maigres témoignages des rares étrangers habitant à Pyongyang, la capitale, ni la propagande diffusée par l'agence de presse nationale ne permettent de distinguer l'information du fantasme. Dès lors, les rumeurs et les on-dit sont les seuls outils à disposition de ceux qui cherchent à en savoir davantage sur la vie en Absurdie. Les photographies remaniées présentées dans ces pages interrogent la vérité, officielle ou réinventée. Ce qui, bien souvent, relève d'une même réalité.Voir aussi revelatoer.com Un reportage de Didier Bizet.