Les pays européens se préparent à un week-end sous le signe des "convois de la liberté". Aux Pays-Bas, les camionneurs occupent le parlement de La Haye et à Paris, les autorités ont déjà commencé à verbaliser.

Après avoir campé aux portes de la capitale française, des milliers d'opposants au pass vaccinal venus en convois de toute la France commençaient à rejoindre Paris samedi matin dans le but de manifester malgré l'interdiction par la préfecture de police, déterminée à empêcher tout blocage. Plus de 150 procès-verbaux ont déjà été dressés. Rassemblement hétéroclite d'opposants au président Emmanuel Macron et de "gilets jaunes", le mouvement s'est constitué sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa. Les voitures, camping-cars et camionnettes partis de Nice, Lille, Strasbourg, Vimy (Pas-de-Calais) ou Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) se sont remis en mouvement samedi matin, après s'être arrêtés la veille non loin de Paris.

Plusieurs centaines de véhicules avaient rejoint le périphérique vers 10h00, où les policiers procédaient à des verbalisations pour "participation à une manifestation non-autorisée", selon la préfecture de police de Paris, qui a comptabilisé 151 PV en milieu de matinée. Selon des messages consultés par l'AFP, certains convoyeurs veulent devenir "une masse de véhicules impossible à contenir par les forces de l'ordre à moins que ces dernières ne bloquent elles-mêmes les axes principaux de la capitale". "De fait, face à plusieurs milliers de véhicules capables d'être à l'arrêt comme en mouvement, quelques dizaines de dépanneuses ne pourraient pas faire grand-chose", poursuit l'un des messages. Près de 7.200 policiers et gendarmes ont été déployés" pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules", selon la PP.

Le préfet de police Didier Lallement a "créé un certain nombre de fourrières provisoires qui (...) permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage", a-t-il déclaré. Des blindés de la gendarmerie ont aussi été déployés dans la capitale, une première depuis les manifestations des "gilets jaunes" fin 2018. Le Premier ministre Jean Castex a promis d'être inflexible face au mouvement. "S'ils bloquent la circulation ou s'ils tentent de bloquer la capitale, il faut être très ferme", a-t-il insisté sur France 2.

Des camions bloquent l'accès au parlement néerlandais à La Haye

Une vingtaine de camions ont convergé, samedi matin, vers La Haye aux Pays-Pas pour protester contre les mesures sanitaires. Selon la radio publique NOS, ils bloquent l'accès au Binnenhof, le parlement néerlandais. La police indique que les camions se trouvent au Buitenhof, une place située juste à côté du Binnenhof, et que des agents discutent en ce moment avec les protestataires. Des voitures flanquées de drapeaux néerlandais, des provinces la Frise et du Brabant sont également présentes dans la zone. Les autorités de la ville ont posté un message sur Twitter invitant les manifestants à garer leurs véhicules au stade de football ADO Den Haag. "Des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui ignorent les instructions de la police et enfreignent les règles de circulation", précisent-elles. Le centre-ville est, actuellement, inaccessible. Les camionneurs participent au "Convoi de la liberté des Pays-Bas", à l'instar d'autres convois calqués sur l'exemple canadien. Des manifestants seraient en route depuis plusieurs provinces du pays, malgré les interdictions de blocage.

Au Canada, un convoi similaire qui s'était élancé il y a quelques jours a finalement mené au blocage d'Ottawa, la capitale.

Et en Belgique ?

Après Gand et Bruxelles, la province du Brabant flamand a également interdit les convois du dimanche 13 au mardi 15 février, a annoncé vendredi soir son gouverneur, Jan Spooren. "Les manifestations ne sont pas interdites, le droit de manifester est sauvegardé", a-t-il par contre insisté. La province veut en effet éviter de bloquer les grands axes de circulation, les routes d'accès à l'aéroport ou d'autres lieux stratégiques du Brabant flamand et prévenir les désagréments, a-t-il justifié.

Ce lundi, des camionneurs de tout le pays et d'autres pays européens doivent se rendre à Bruxelles pour manifester contre les mesures corona actuelles. Selon Jan Spooren, l'action de lundi viserait également les axes de circulation en dehors de Bruxelles, avec des points de rassemblement dans le Brabant flamand. Les zones de service le long des autoroutes à Peutie/Vilvorde, Heverlee, Rotselaar et Ruisbroek auraient été choisies.

Afin de prévenir d'éventuels blocages et troubles et de permettre aux bourgmestres de la province de prendre des mesures uniformes à leur encontre, le gouverneur a pris un arrêté de police.

Il a fait cela en concertation avec les polices locales et fédérale et après communication avec le Centre national de crise. "Il est difficile d'estimer les conséquences qu'aura la manifestation. Tant la police locale que la police fédérale du Brabant flamand sont prêtes à intervenir de manière équilibrée si nécessaire pour préserver ou rétablir l'ordre public", a conclu Jan Spooren.

