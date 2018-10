Conseil des droits de l'homme : l'ONU et les petits arrangements entre amis

Les estrades sont démontées, les drapeaux, repliés. Et chacun s'est donné rendez-vous en mars prochain, pour la 40e session. Après deux semaines de débats et de tractations, le Conseil des droits de l'homme s'est achevé, comme à l'accoutumée, vendredi 28 septembre à Genève, par une série de résolutions. Plusieurs pays ont été condamnés, notamment la Birmanie. Sa responsabilité dans le massacre des Rohingya, ethnie musulmane installée dans l'ouest du pays, a été proclamée. " Pour la première fois, le Conseil a voté la mise en place d'une structure qui sera chargée de réunir des preuves du génocide, se réjouit un diplomate. La lutte a été farouche. D'un côté, l'Union européenne, alliée à l'Organisation de la coopération islamique ; de l'autre, la Chine, qui considère que la Birmanie fait partie de sa sphère d'influence et refuse toute ingérence étrangère dans ce pays. C'est une grande victoire pour la cause des droits de l'homme. "

