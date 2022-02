Alors que l'invasion de l'Ukraine a commencé, la ministre belge des Affaires étrangères a conseillé une fois de plus ressortissants belges sur place, de rester chez eux.

La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, intervenant en matinée en radio sur La Première puis sur Bel RTL, est revenue sur la situation des plus de 200 Belges présents en Ukraine, précisant qu'il est conseillé à ceux qui se trouvent à Kiev de ne pas bouger. "On demande aux Belges qui sont pour la plupart situés à Kiev de rester chez eux, c'est la position la plus sécurisée aujourd'hui."

Ceux qui se trouvent plus à l'ouest sur le territoire ukrainien peuvent tenter de quitter le pays par la route.

La Belgique avait conseillé il y a plusieurs jours à ses ressortissants de quitter le pays. Mais il n'est désormais plus possible de quitter le pays via les airs, et il semble selon l'ambassade belge sur place, que la situation est encore "relativement calme" à Kiev, selon Sophie Wilmès.

