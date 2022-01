La Russie attend de la part des Etats-Unis des réponses "concrètes" à ses exigences formulées lors de pourparlers la semaine dernière sur la crise ukrainienne, a déclaré mardi le chef de la diplomatie russe à son homologue américain.

Lors d'un entretien téléphonique avec l'Américain Antony Blinken, le Russe Sergueï Lavrov a exigé "des commentaires concrets, article par article" et "dans les plus brefs délais", sur deux projets de traités soumis par Moscou, exigeant notamment un engagement de l'Otan à ne pas s'élargir, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Les deux diplomates ont par ailleurs évoqué "la possibilité de poursuivre les contacts dans un avenir proche", a ajouté le ministère russe dans un communiqué.

Selon le quotidien russe Kommersant, les deux ministres sont convenus lors de leur entretien de se voir vendredi à Genève. Mais ni Moscou, ni Washington n'ont confirmé dans l'immédiat.

Ces discussions interviennent dans un contexte de vives tensions autour de l'Ukraine, Kiev et ses alliés occidentaux accusant la Russie d'avoir massé des troupes à sa frontière en vue d'une possible invasion.

La Russie dément toute velléité belliqueuse, mais a formulé plusieurs exigences nécessaires, selon elle, pour garantir sa propre "sécurité". En plus d'un traité bannissant tout élargissement de l'Otan, en particulier à l'Ukraine et la Géorgie, la Russie réclame que les Américains et leurs alliés renoncent à mener des manoeuvres et déploiements militaires en Europe de l'Est.

Ces revendications sont jugées inacceptables par les Occidentaux.

