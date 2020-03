Confinement oblige, 1,37 milliard d'élèves touchés par les fermetures d'écoles et d'universités

Dans le monde, 1,37 milliard d'élèves de 138 pays sont touchés par la fermeture de leurs écoles et universités à cause du Covid-19. Cela représente plus de trois enfants et jeunes sur quatre dans le monde, selon les chiffres de l'Unesco parus mardi. Près de 60,2 millions enseignants ne donnent actuellement plus de cours dans les salles de classe.

.