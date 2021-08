L'ouragan Ida, qui balaie en ce moment la Louisiane au sud des Etats-Unis, a été reclassé de catégorie 2 sur une échelle de 5.

Ida est arrivé dimanche au sud-ouest de la ville de Nouvelle-Orléans sous forme de tempête tropicale de catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Six heures plus tard, le centre américain des ouragans a reclassé Ida dans la catégorie 3, avec encore des vents de 195 km/h.

Depuis lors, soit 10 heures plus tard, un nouveau déclassement place Ida dans la catégorie 2, avec des vents de 165 km/h, selon la dernière mise à jour de l'agence nationale NHC.

Le centre NHC signale toutefois que des conditions catastrophiques sont à attendre dans le sillage d'Ida au sud-ouest de la Louisiane.

Ida est arrivé dimanche au sud-ouest de la ville de Nouvelle-Orléans sous forme de tempête tropicale de catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Six heures plus tard, le centre américain des ouragans a reclassé Ida dans la catégorie 3, avec encore des vents de 195 km/h. Depuis lors, soit 10 heures plus tard, un nouveau déclassement place Ida dans la catégorie 2, avec des vents de 165 km/h, selon la dernière mise à jour de l'agence nationale NHC. Le centre NHC signale toutefois que des conditions catastrophiques sont à attendre dans le sillage d'Ida au sud-ouest de la Louisiane.