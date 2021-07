La France a déploré mercredi la "démarche unilatérale" qui "constitue une provocation" du président turc Erdogan à Chypre-nord où il a poussé mardi à une solution à deux États et la réouverture de Varosha, symbole de la division de l'île.

"La France regrette vivement cette démarche unilatérale et non concertée, qui constitue une provocation et porte atteinte au rétablissement de la confiance nécessaire à la reprise urgente des négociations en vue d'un règlement juste et durable de la question chypriote", est-il indiqué dans un communiqué du ministère français des Affaires étrangères.

