L'effondrement du bloc communiste devait assurer le triomphe sans partage de la démocratie libérale à partir de l'Europe centrale. Trois décennies plus tard, c'est sur cette même terre que prospère son principal concurrent, les régimes illibéraux. Explications.

Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique qui s'en suivait signaient l'échec du communisme institutionnel et consacraient le triomphe sans partage du libéralisme, économique et politique. Conseiller au sein de l'administration du président américain Ronald Reagan, le politologue Francis Fukuyama annonçait la " fin de l'Histoire ", soit l'adhésion inéluctable des Etats de la planète à la démocratie libérale, faute de concurrence.

