Chargé de modérer mardi soir le premier débat de la campagne présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden, Chris Wallace est un journaliste d'expérience réputé pour ses questions sans concession au sein d'un réseau, Fox News, au ton résolument conservateur.

Agé de 72 ans, il est le fils du reporter de l'émission culte de CBS "60 Minutes" Mike Wallace, reconnu pour la pugnacité de ses questions. Moins direct que son père face à ses interlocuteurs, Chris Wallace n'hésite cependant pas non plus à aller à la confrontation.

Comme face à Donald Trump en juillet, sur une chaîne d'informations en continu (propriété de Rupert Murdoch) pourtant accusée de soutenir aveuglément le président républicain.

Lors de cet entretien exclusif à la Maison Blanche, M. Trump avait assuré avoir "excellé" à un test cognitif selon lui très difficile. "Enfin, ce n'était pas le plus dur", avait répondu le journaliste, notant qu'il fallait notamment identifier un dessin représentant un éléphant. Il avait aussi contredit le président sur les taux de mortalité de la pandémie de Covid-19, en disant: "Ce n'est pas vrai, Monsieur".

Donald Trump, lui, souffle le chaud et le froid avec le journaliste, qu'il n'hésite pas à critiquer sur Twitter, estimant qu'il "ne sera jamais (comme) son père".

Interrogé jeudi sur Fox Radio, le milliardaire républicain a dit craindre que Chris Wallace soit "contrôlé par la gauche radicale" lors du débat. "Chris est bon, mais je parie qu'il ne posera pas de questions difficiles à Joe Biden. Il me posera les questions qui fâchent et ça sera injuste, ça ne fait aucun doute", a-t-il avancé.

M. Trump, 74 ans, et son adversaire démocrate, de trois ans son aîné, se retrouveront à l'université Case Western Reserve de Cleveland, dans l'Ohio, pour le premier des trois débats programmés avant l'élection du 3 novembre.

- "Je lâche mes coups" -

Chris Wallace est né à Chicago le 12 octobre 1947. Ses parents se sont séparés quand il était enfant et il a été élevé par sa mère et son beau-père, l'ancien président de CBS Bill Leonard. Il n'a connu son père qu'à l'adolescence, à la suite du décès de son frère aîné.

Diplômé de la prestigieuse université de Harvard, il débute sa carrière au Boston Globe, avant de rejoindre NBC News en 1975. Pendant 13 ans, il est correspondant à la Maison Blanche, présente le grand journal du soir et l'émission politique du dimanche matin "Meet the Press". En 1989, il passe sur ABC, où il présente deux émissions, "Primetime Thursday" et "Nightline". Membre du parti démocrate, il s'engage pourtant avec Fox News en 2003 et présente la grande émission politique dominicale de la chaîne.

Il s'était confié en juin au New York Times sur son expérience à Fox News. "Est-ce que je suis d'accord avec certaines choses que j'entends? Absolument pas", avait-il dit. "Au final, j'ai décidé que ce qui m'importait était ce qu'on me permettait de faire". "Je n'ai jamais eu d'hésitation sur un invité, sur une question posée", assure le journaliste. "Je lâche mes coups et je ne suis pas un lèche-bottes".

Chris Wallace avait déjà dirigé un débat de la campagne présidentielle de 2016 entre Donald Trump et la candidate démocrate Hillary Clinton, une première pour un journaliste de Fox News, et s'était attiré les louanges des deux camps pour sa prestation.

Il a également reçu de nombreux prix dans sa carrière, dont un Emmy Award pour une interview du président russe Vladimir Poutine en 2018. Il l'avait notamment interrogé sur les décès soudains et brutaux de plusieurs opposants politiques.

Père de quatre enfants d'un premier mariage, il est remarié avec Lorraine Smothers, qui a elle-même deux enfants.

