Un avion de la compagnie China Eastern Airlines avec à bord 133 personnes s'est écrasé lundi dans le Sud-Ouest de la Chine, a rapporté la télévision publique, sans fournir de bilan dans l'immédiat.

Selon les médias locaux, le vol MU5735 de China Eastern Airlines avait décollé peu après 13H00 locales (05H00 GMT) de la métropole de Kunming (Sud-Ouest). Il avait pour destination Canton (Sud), à quelque 1.300 km.

L'appareil a "perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou" dans la région montagneuse du Guangxi, a indiqué l'administration chinoise de l'avion civile (CAAC).

"Il est confirmé que ce vol s'est écrasé", a-t-elle ajouté dans un bref communiqué, précisant avoir dépêché "un groupe de travail" sur les lieux.

L'avion transportait 123 passagers et 9 membres d'équipage, selon la CAAC.

L'accident a "provoqué un incendie" dans une montagne, a de son côté indiqué la télévision publique CCTV, ajoutant que des équipes de secours avaient été envoyées sur place.

Aucun commentaire n'était immédiatement disponible auprès de China Eastern.

Les accidents d'avion sont relativement rares en Chine, un pays où le trafic aérien s'est considérablement développé ces dernières décennies et les mesures de sécurité généralement strictes.

Le dernier accident majeur dans le pays remontait à août 2010 et avait fait près de 50 morts.

