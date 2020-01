Les autorités chinoises vont suspendre jeudi les trains et avions au départ de Wuhan, la ville où est apparu un nouveau virus mortel ressemblant au Sras, dont les habitants ne pourront sortir "sans une raison spéciale", ont annoncé les médias d'Etat.

L'épidémie a déjà fait 17 morts en Chine, où le nombre de cas a dépassé les 500 mercredi, essentiellement à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants.

La décision, qui prendra effet à 10H00 (02H00 GMT), vise à "contenir efficacement le rythme de la propagation de l'épidémie" et sauver des vies, a expliqué le centre de commandemement mis en place contre le virus à Wuhan, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

"Sans une raison spéciale, les habitants de la ville ne doivent pas quitter Wuhan", tandis que les liaisons aériennes et ferroviaires au départ de la ville sont "temporairement" suspendus, a ajouté le centre de commandement.

Le virus de la famille du Sras, apparu en décembre à Wuhan, dans le centre de la Chine, a gagné plusieurs pays d'Asie et même les Etats-Unis, où un premier cas a été recensé.

L'OMS annonce prolonger sa réunion d'urgence Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi ne pas vouloir décider dans l'immédiat si le nouveau virus chinois qui s'est étendu à plusieurs pays constituait une urgence internationale, prolongeant d'un jour les discussions du comité d'urgence. "La décision de déclarer ou non une urgence de santé publique de portée internationale est une décision que je prends très au sérieux et que je ne suis prêt à prendre qu'en tenant dûment compte des preuves disponibles", a déclaré à la presse le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Genève (Suisse) où était réuni le comité d'urgence.

