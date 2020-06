La Chine a recensé 49 nouveaux cas de coronavirus lundi, selon les autorités, alors que Pékin cherche à éviter une nouvelle explosion d'épidémie de Covid-19.

Trente-six des nouveaux cas diagnostiqués l'étaient dans la capitale, où des milliers de personnes sont désormais testés dans un district du sud-ouest de la ville, après la découverte d'un cluster lié à un marché. Ce marché de produits agricoles à Xinfadi est le plus important de Chine, garantissant 90% de l'approvisionnement en fruits et légumes de la ville.

Dix nouvelles zones résidentielles ont été placées en quarantaine à Pékin, a annoncé lundi la mairie, Dix des autres nouveaux cas recensés lundi étaient considérés comme importés de l'étranger. La semaine dernière un gigantesque marché de produits frais dans le sud de la métropole, dans le district de Fengtai, avait déjà été fermé et onze quartiers résidentiels avaient été placés en quarantaine dans ce secteur.

