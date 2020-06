Trois cents infections asymptomatiques par le nouveau coronavirus ont été découvertes lors de tests sur dix millions d'habitants de Wuhan, en Chine.

Les patients contaminés et 1.174 personnes avec lesquelles ils étaient en contact étroit ont été isolés et font l'objet d'une surveillance médicale, rapportent mardi les médias d'État, qui citent les autorités.

Les experts considèrent comme "infime" la proportion de patients asymptomatiques et observent qu'il n'y a également aucun cas connu d'infection par le biais de ces personnes.

Ce dépistage massif a commencé à la mi-mai et s'est déroulé sur une période de deux semaines. Le sars-CoV-2, le virus à l'origine de la maladie Covid-19, a été détecté pour la première fois en décembre à Wuhan, la ville la plus touchée en Chine. Le 23 janvier, celle-ci a été mise en quarantaine pour une période de 76 jours. Officiellement, 4.634 décès causés par le coronavirus ont été recensés dans le pays. Dans le seul chef-lieu de la province de Hubei, 3.869 morts ont été enregistrées.

Les patients contaminés et 1.174 personnes avec lesquelles ils étaient en contact étroit ont été isolés et font l'objet d'une surveillance médicale, rapportent mardi les médias d'État, qui citent les autorités. Les experts considèrent comme "infime" la proportion de patients asymptomatiques et observent qu'il n'y a également aucun cas connu d'infection par le biais de ces personnes. Ce dépistage massif a commencé à la mi-mai et s'est déroulé sur une période de deux semaines. Le sars-CoV-2, le virus à l'origine de la maladie Covid-19, a été détecté pour la première fois en décembre à Wuhan, la ville la plus touchée en Chine. Le 23 janvier, celle-ci a été mise en quarantaine pour une période de 76 jours. Officiellement, 4.634 décès causés par le coronavirus ont été recensés dans le pays. Dans le seul chef-lieu de la province de Hubei, 3.869 morts ont été enregistrées.