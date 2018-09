Cette simulation météo de l'Ouragan Florence est terrifiante (en vidéo)

Même s'il a été rétrogradé jeudi en catégorie 1, l'ouragan Florence menace aujourd'hui les deux États de Caroline. Les vagues, susceptibles d'atteindre 4 mètres de haut, parcourront jusqu'à trois kilomètres à l'intérieur des terres. Le Centre national des ouragans (NHC) a annoncé que les vents pourraient atteindre les 150 km/h, à des niveaux très proches de la deuxième catégorie.

Afin de prévenir de l'arrivée de l'ouragan, la chaîne météo américaine "The Weather Channel" a réalisé une vidéo en images de synthèse montrant les impacts et dégâts qu'il pourrait causer. On y découvre le présentateur, cerné par les eaux qui montent à toute allure et emportent une voiture sur leur passage.