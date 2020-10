Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce lundi: les fractures de la société.

L' American way of life. Il y a dans l'expression autant de stéréotypes que d'étoiles, de réduction d'un mode de vie à un modèle standard que d'aspirations à y goûter, à s'en inspirer, à le copier. Dans tous les cas, elle désigne une façon de vivre très spécifique. A raison : au pays des libertés, de la réussite, du bonheur, du toujours possible, du progrès, de l'avance sur tous les autres, bien des mentalités et des pratiques apparaissent aujourd'hui rétrogrades, ultraconventionnelles, sectaires, inégalitaires et oppressives. Ce qui ne peut que diviser la nation US. Et ça se voit. Evidemment de façon spectaculaire. Puisque c'est l'Amérique.

