Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce mardi: les dieux bénisseurs.

Oh my God ! God bless you. Good Lord ! Jesus Christ (prononcer Jizess Kraïst) ! Holy shit !

Là-bas, même le juron fait référence à la religion. Qu'on évoque tout le temps. Parce qu'on est surpris, parce qu'on se veut gentil, parce qu'on n'en revient pas, parce qu'on est fâché, parce qu'on va prier pour que tout s'arrange. Et parce que la devise nationale, c'est In God we trust. C'est même imprimé sur le dollar. Et comme on scande haut et fort qu'on croit au Seigneur, on peut bien lui seriner qu'il doit bénir le pays. En fait, sans Dieu, pas d'Etats-Unis.

Ou plutôt, sans dieux, religieux ou non. Mais sans cesse et partout exhibés.

