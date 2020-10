Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce samedi: les couleurs de la musique.

Jazz, blues, rock, country, pop, rap, R&B... L'Amérique se construit aussi à coups de notes et de chants. Source de la plupart des courants musicaux depuis le début du XXe siècle, elle offre autant de styles, qui s'interinfluencent, qu'elle héberge d'ethnies, de traditions importées et de générations, évoluant en fonction des hauts et des bas de sa propre société. Toutes ces musiques puisent leurs origines et leur sens dans la condition d'une communauté ou d'une catégorie de population. Toutes reflètent un idéal, une contestation, une lutte ou un choix de vie. Toutes racontent une réalité américaine. Toutes crient une identité.

Cette photo est extraite du hors-série de 200 pages du Vif/L'Express, en vente en librairie dès le 16 octobre ou via notre shop, Il était une fois l'Amérique. Des Amérindiens à Donald Trump, les photos qui racontent l'histoire des Etats-Unis.

